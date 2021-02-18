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В Ижевске в квартире заперли 50 голодных кошек 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
В Ижевске в квартире заперли 50 голодных кошек
Фото: depositphotos.com
В Ижевске в квартире заперли 50 голодных кошек, полицейские не могут попасть вовнутрь. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Удмуртии.
Ранее зоозащитники выложили в социальные сети видео. На кадрах по квартире бегают десятки кошек, они мяукают и выглядят не ухоженно. На полу видны трупы нескольких котят, черепа, кости и шерсть. Как сообщили зоозащитники, хозяйка отказывается брать бесплатный корм для животных.
В прокуратуре заявили, что знают о жестоком обращении с животными. Правоохранители уже проверили инцидент и вынесли постановление об отказе от возбуждения дела.

«Направили материалы на повторную проверку. В настоящее время полиция организовала проверку. Трудность заключается в том, что хозяйка квартиры не выходит на связь и не открывает дверь», — сказали в ведомстве.

Ранее в России придумали, как рассчитать предельное количество собак и кошек в квартире.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Ижевск , Удмуртская Республика
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