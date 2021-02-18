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Частный самолет нашли у обнальщиков материнского капитала 

ЧП Столица и ещё 3 1 час назад
Частный самолет нашли у обнальщиков материнского капитала
Фото: ЧП Столица
Правоохранители задержали семь человек по делу об афере с обналичиванием денег по программе маткапитала. Как сообщила официальный представитель МВД России, Ирина Волк, ими оказались двое петербуржцев и пять жителей Волгоградской области. А предполагаемым организатором является мужчина, ранее судимый за мошенничество.
Во время обысков у фигурантов изъяли три автомобиля премиум-класса, 1,3 млн рублей наличными, жесткие диски, документы, печати.

«При обыске у предполагаемого организатора противоправной деятельности, ранее судимого за мошенничество жителя Волгоградской области, полицейские обнаружили частный самолет. Решается вопрос о его изъятии», — сообщила Волк.

По ее словам, пятеро задержанных находятся под стражей, еще один — под домашним арестом и седьмой фигурант находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Петербурге правоохранители выявили мошенников, которые через подконтрольные кредитные потребительские кооперативы оказывали услуги по обналичиванию маткапитала. Подозреваемые заключали фиктивные договоры с обладателями сертификатов о строительстве жилья, после чего передавали все бумаги в Пенсионный фонд. А полученные средства распределялись между клиентом и сотрудниками кооперативов. По некоторым данным, предложением мошенников воспользовались более ста человек. Ущерб оценивается в 20 млн рублей.
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Комментарии 1
Происшествия , Ирина Волк , МВД , Волгоградская Область , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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