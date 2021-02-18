Частный самолет нашли у обнальщиков материнского капитала 

Правоохранители задержали семь человек по делу об афере с обналичиванием денег по программе маткапитала. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк , ими оказались двое петербуржцев и пять жителей Волгоградской области . А предполагаемым организатором является мужчина, ранее судимый за мошенничество.

Во время обысков у фигурантов изъяли три автомобиля премиум-класса, 1,3 млн рублей наличными, жесткие диски, документы, печати.

«При обыске у предполагаемого организатора противоправной деятельности, ранее судимого за мошенничество жителя Волгоградской области, полицейские обнаружили частный самолет. Решается вопрос о его изъятии», — сообщила Волк.

По ее словам, пятеро задержанных находятся под стражей, еще один — под домашним арестом и седьмой фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Петербурге правоохранители выявили мошенников, которые через подконтрольные кредитные потребительские кооперативы оказывали услуги по обналичиванию маткапитала. Подозреваемые заключали фиктивные договоры с обладателями сертификатов о строительстве жилья, после чего передавали все бумаги в Пенсионный фонд. А полученные средства распределялись между клиентом и сотрудниками кооперативов. По некоторым данным, предложением мошенников воспользовались более ста человек. Ущерб оценивается в 20 млн рублей.