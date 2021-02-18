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Москва

Россиянка убила знакомого отверткой 

Артём Кульша 36 минут назад
Россиянка убила знакомого отверткой
Фото: РИА Новости
Жительница Московской области убила знакомого отверткой. Об этом сообщает пресс-служба местного управления Следственного комитета.
Согласно предварительной информации следствия, позавчера в Балашихе во время распития спиртных напитков в квартире между подозреваемой и 68-летним потерпевшим произошла ссора. В ходе нее женщина нанесла мужчине ранение шеи и головы отверткой.
Потерпевший скончался на месте происшествия в результате полученных повреждений. Подозреваемая была задержана. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (наказывается лишением свободы на срок до 15 лет). Женщина призналась в совершении преступления. Вскоре ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной база. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе СК.

В первой половине февраля, как сообщал «Рамблер», 60-летняя жительница города Орска Оренбургской области была задержана по подозрению в убийстве своей двухлетней внучки. Согласно версии следствия, она, находясь в состоянии алкогольного опьянения нанесла девочке множественные колото-резаные раны в области шеи.
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