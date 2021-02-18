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В США кошка спасла семью от взрыва 

Москва24 и ещё 3 1 час назад
В США кошка спасла семью от взрыва
Фото: Снимок с видео: YouTube/KGW News
В американском городе Лейк-Освего кошка спасла семью от взрыва бытового газа, сообщает издание UPI.
Сэнди Мартин играла дома с кошкой по кличке Лилли, которую она недавно взяла из приюта. Неожиданно кошка начала обнюхивать клапан газового камина. Такое поведение животного показалось женщине подозрительным.

"Я подошла поближе, понюхала клапан и почувствовала запах газа. Он был очень слабый, поэтому я даже сначала не поняла, не показалось ли мне. Я попросила мужа тоже понюхать газ, и он тоже почувствовал характерный запах", — рассказала Мартин.

После этого они позвонили в газовую компанию, в которой им рекомендовали отключить в помещении все, включая мобильные телефоны, а также открыть все окна и двери.
Представитель компании, приехавший через 20 минут, подтвердил наличие утечки газа. Он проверил все источники газа в доме и перекрыл газовую трубу.

"Он проверил все источники газа в доме, вышел на улицу, перекрыл газовую трубу и отключил камин. Кошка спасла нам жизнь", — рассказала Мартин. Ранее кошка спасла семью от гибели при пожаре в Еврейской автономной области. Семейная пара проживала в деревянном доме в Заводском переулке на станции Ленинск. Утром супруги услышали, что кто-то скребется в дверь.

Мужчина вышел на веранду дома и увидел мечущуюся кошку. Животное было напугано, потому что огонь охватил часть веранды и уже распространился на крышу здания.
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Происшествия , В мире , Биробиджан , Еврейская Автономная Область
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