Москвича усыпили за ужином в ресторане и сделали рабом 

Житель Москвы поужинал с потенциальным работодателем и очнулся в рабстве в Дагестане , откуда смог сбежать благодаря неравнодушному местному жителю. Об этом «Комсомольской правде» рассказали активисты движения против рабства «Альтернатива».

Москвич Александр Скворцов работал разнорабочим и пришел в поисках заказов на площадь трех вокзалов. К нему подошел человек, рассказал о работе с хорошими условиями и предложил продолжить разговор за ужином.

Не ожидая подвоха, мужчина согласился, в ходе ужина он потерял сознание и очнулся рабом на кирпичном заводе в Каспийске.

«Мужчине объяснили, что его купили за приличные деньги. И эту некоторую сумму ему придется отработать. Обращаться в правоохранительные органы категорически не советовали. Объяснили, что «полиция не поможет, все куплено»», — рассказали в «Альтернативе».

Через четыре месяца Скворцову удалось сбежать. Он встретил местного жителя, который помог ему добраться до Махачкалы.

«Он его выслушал, накормил, довез до Махачкалы и связался с нами, где уже наш куратор по Дагестану оперативно забрал его в убежище», — рассказали активисты движения, поблагодарив неравнодушного дагестанца.

В «Альтернативе» подчеркнули, что беглецу больше ничего не угрожает.

«Рамблер» писал, что ранее в рабстве в Дагестане оказалась семейная пара из Самары Екатерина и Артем. Они поехали на заработки в Ставрополье, но в итоге были проданы, и сумели освободиться только благодаря неравнодушным дагестанцам.