В Дагестане завели дело против вора в законе Гегечкори

Дагестане завели уголовное дело против вора в законе Роланда Гегечкори. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Расул Темирбеков.

Гегечкори стал подозреваемым по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По версии следствия, он был коронован в 1985 году. Свое влияние вор в законе использовал для координации преступной деятельности в республике.

Расследование дела продолжается, следователи собирают доказательную базу и устанавливают местонахождение подозреваемого.