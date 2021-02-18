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В Дагестане завели дело против вора в законе Роланда Гегечкори 

Lenta.ru 1 час назад
В Дагестане завели дело против вора в законе Гегечкори
Фото: mzk1.ru
В Дагестане завели уголовное дело против вора в законе Роланда Гегечкори. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Расул Темирбеков.
Гегечкори стал подозреваемым по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По версии следствия, он был коронован в 1985 году. Свое влияние вор в законе использовал для координации преступной деятельности в республике.
Расследование дела продолжается, следователи собирают доказательную базу и устанавливают местонахождение подозреваемого.
Ранее сообщалось, что вора в законе Турка задержали в Москве. Его заподозрили в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также вымогательстве у бизнесмена 2,4 миллиона рублей. По версии следствия, в 2015 году Турок с соучастниками угрожал мужчине и его семье расправой, если коммерсант не выплатит им деньги.
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