В Москве ковид-диссидент избил водителя такси 

Пассажир такси набросился с кулаками на водителя, который попросил его надеть маску в салоне авто, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах . Автомобилист обратился в полицию.

Инцидент произошел 17 февраля. Таксист рассказал, что, выполняя заказ, несколько раз указал мужчине на правила проезда: каждый пассажир должен находиться в салоне авто в маске. Просьбы придерживаться мер безопасности результата не возымели. Завязалась словесная перепалка, которая переросла в рукоприкладство. Пассажир несколько раз ударил водителя по голове. Тот впоследствии обратился с заявлением к правоохранителям. Полицейские назначили проведение доследственной проверки.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в барнаульском трамвае возникла массовая драка из-за отказа одного из пассажиров надевать маску. Мужчина зашел в общественный транспорт без средства личной защиты на лице и отказывался выходить. Несколько пассажиров решили ему «помочь», завязалась потасовка, в результате которой нарушителя ограничительных мер всё же удалось вытолкнуть из салона трамвая.

Иногда подобные конфликты доводят до трагедии. 53-летний житель города Мурино Ленинградской области пал жертвой COVID-диссидентов, которых попросил соблюдать масочный режим. Он возвращался домой с корпоратива. В общественном транспорте он заметил пару без масок на лице.

Мужчина попросил попутчиков (мужчину и женщину) надеть индивидуальные средства защиты, но его требования проигнорировали. Возникла словесная перепалка. Конфликт переместился на улицу, где перерос в потасовку. В драке сторонника соблюдения ограничений ударили ножом. Он скончался. Днем позже полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 40-летний мужчина и 34-летняя женщина, оба — жители Оренбургской области. Выяснилось, что первый ранее был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков и нанесение тяжкого вреда здоровью.