Зека «упаковали» в пакеты в российской тюрьме

ФСИН прокомментировала снятую в тюменской колонии № 1 запись, на которой зафиксировано, как одного из заключенных «упаковали» в полиэтиленовые пакеты. Инцидент снял на видео сокамерник.
В ведомстве сообщили, что по данному факту была проведена проверка. В ходе нее было установлено, что запечатленное на камеру событие является розыгрышем и над осужденным никто не издевался.
«Никаких противоправных действий в отношении осужденных в исправительном учреждении совершено не было. Участники съемки объяснили, что запись сделали для розыгрыша приятеля. Материалы УФСИН России по Тюменской области по данному факту были направлены в полицию для дальнейшего принятия решения», — приводит ответ пресс-службы ведомства издание 72.RU