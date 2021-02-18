Зека «упаковали» в пакеты в российской тюрьме

ФСИН прокомментировала снятую в тюменской колонии № 1 запись, на которой зафиксировано, как одного из заключенных «упаковали» в полиэтиленовые пакеты. Инцидент снял на видео сокамерник.

В ведомстве сообщили, что по данному факту была проведена проверка. В ходе нее было установлено, что запечатленное на камеру событие является розыгрышем и над осужденным никто не издевался.