Зека «упаковали» в пакеты в российской тюрьме

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Москва

«Упакованного» в пакеты заключенного сняли на видео в колонии в РФ 

Алевтина Жаркова 17 минут назад
ФСИН прокомментировала снятую в тюменской колонии № 1 запись, на которой зафиксировано, как одного из заключенных «упаковали» в полиэтиленовые пакеты. Инцидент снял на видео сокамерник.
В ведомстве сообщили, что по данному факту была проведена проверка. В ходе нее было установлено, что запечатленное на камеру событие является розыгрышем и над осужденным никто не издевался.

«Никаких противоправных действий в отношении осужденных в исправительном учреждении совершено не было. Участники съемки объяснили, что запись сделали для розыгрыша приятеля. Материалы УФСИН России по Тюменской области по данному факту были направлены в полицию для дальнейшего принятия решения», — приводит ответ пресс-службы ведомства издание 72.RU

Происшествия , Видео , ФСИН
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