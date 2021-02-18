Силовики задержали топ-менеджера «Ростелекома» 

Бывший топ-менеджер «Ростелекома» Андрей Леваков проходит обвиняемым по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Правоохранители намерены отправить его в СИЗО на время расследования.
Источник агентства в силовых структурах подчеркнул, что Левакова задержали в Москве. Собеседник журналистов отметил, что в отношении экс-топ-менеджера «Ростелекома» было заведено уголовное дело по ст. 290 УК РФ.
В настоящее время с ним «ведутся следственные действия». Детали дела пока не известны. В «Ростелекоме» отметили, что не располагают информацией о задержании Левакова, который прекратил работу в компании в марте 2020 года. Несколько лет он занимал должность технического директора макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком".
Правоохранители тем временем уже вышли в Басманный столичный суд с ходатайством о заключении Левакова под стражу на срок до 17 апреля. В ближайшие два месяца следователи намерены собрать достаточно доказательств вины задержанного.
В июне прошлого года, как сообщал «Рамблер», Андрей Леваков пожаловался полицейским на ограбление. По его словам, в его квартиру постучались злоумышленники в форме Следственного комитета РФ. Они связали его и его горничную и похитили крупную сумму денег. С места преступления преступники скрылись на автомобиле Cadillac.