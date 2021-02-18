Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Силовики задержали топ-менеджера «Ростелекома» 

Павел Тиунов 10 минут назад
Силовики задержали топ-менеджера «Ростелекома»
Фото: РИА Новости
Бывший топ-менеджер «Ростелекома» Андрей Леваков проходит обвиняемым по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Правоохранители намерены отправить его в СИЗО на время расследования.
Источник агентства в силовых структурах подчеркнул, что Левакова задержали в Москве. Собеседник журналистов отметил, что в отношении экс-топ-менеджера «Ростелекома» было заведено уголовное дело по ст. 290 УК РФ.
В настоящее время с ним «ведутся следственные действия». Детали дела пока не известны. В «Ростелекоме» отметили, что не располагают информацией о задержании Левакова, который прекратил работу в компании в марте 2020 года. Несколько лет он занимал должность технического директора макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком".
Правоохранители тем временем уже вышли в Басманный столичный суд с ходатайством о заключении Левакова под стражу на срок до 17 апреля. В ближайшие два месяца следователи намерены собрать достаточно доказательств вины задержанного.
В июне прошлого года, как сообщал «Рамблер», Андрей Леваков пожаловался полицейским на ограбление. По его словам, в его квартиру постучались злоумышленники в форме Следственного комитета РФ. Они связали его и его горничную и похитили крупную сумму денег. С места преступления преступники скрылись на автомобиле Cadillac.
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
Комментарии
Происшествия , СКР , ФСИН , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель увернулся от летящего на него пикапа
00:28
Водитель увернулся от летящего на него пикапа
Происшествия В мире
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
00:55
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
Происшествия Криминал
Человек упал под поезд в московском метро
00:21
Человек упал под поезд в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
01:02
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
Происшествия Криминал
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
01:38
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
Происшествия В мире
Сотрудница почты избила блогершу из-за бандероли
02:46
Сотрудница почты избила блогершу из-за бандероли
Происшествия
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
00:50
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
Происшествия Криминал
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
00:41
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
Происшествия Криминал
Жесткие столкновения с полицией из-за ареста рэпера в Испании попали на видео
00:58
Жесткие столкновения с полицией из-за ареста рэпера в Испании попали на видео
В мире Европа
Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео
01:49
Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение