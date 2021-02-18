Силовики задержали топ-менеджера «Ростелекома» 

Бывший топ-менеджер «Ростелекома» Андрей Леваков проходит обвиняемым по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Правоохранители намерены отправить его в СИЗО на время расследования.

Источник агентства в силовых структурах подчеркнул, что Левакова задержали в Москве. Собеседник журналистов отметил, что в отношении экс-топ-менеджера «Ростелекома» было заведено уголовное дело по ст. 290 УК РФ.

В настоящее время с ним «ведутся следственные действия». Детали дела пока не известны. В «Ростелекоме» отметили, что не располагают информацией о задержании Левакова, который прекратил работу в компании в марте 2020 года. Несколько лет он занимал должность технического директора макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком".

Правоохранители тем временем уже вышли в Басманный столичный суд с ходатайством о заключении Левакова под стражу на срок до 17 апреля. В ближайшие два месяца следователи намерены собрать достаточно доказательств вины задержанного.