Россиянин жестоко убил свою бывшую девушку телевизором 

По данным ведомства, трагедия произошла в марте 2019 года. Ночью кузбассовец пришел к бывшей девушке. По голосом, которые доносились из квартиры, он понял, что у нее в гостях мужчины.

«Выбив входные двери, он прошел в жилище и увидел, что женщина распивает спиртное в компании троих незнакомых ему мужчин. После чего, угрожая им избиением, он выгнал двоих незнакомцев из квартиры, а третий гость успел спрятаться. Затем на почве ревности мужчина стал избивать бывшую сожительницу. Он нанес женщине множество ударов руками и ногами, а когда она лежала без сознания, бросил ей на голову телевизор», — пояснили в следкоме.

В итоге убийца ушел из квартиры, а спрятавшийся гость вызвал полицию и медиков. Однако пострадавшую спасти не удалось.

«Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что обвиняемый нанес потерпевшей порядка 68 ударов по различным частям тела», — отмечается в сообщении.

Мужчина был признан вменяемым, отказался призвать свою вину и потребовал суда с участием присяжных.

«Присяжные заседатели признали его виновным, на основании их вердикта приговором суда мужчине назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — пояснили в ведомстве.

«Рамблер» писал, что ранее житель Омска проломил жене голову замороженной рыбой. 37-летний мужчина приревновал жену, они начали ссориться, он вытащил из морозилки рыбу и начал избивать ею супругу. Женщина получила серьезную травму головы и перелом пальца. Против ее мужа возбудили уголовное дело.