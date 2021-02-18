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Россиянин жестоко убил свою бывшую девушку телевизором 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Россиянин жестоко убил свою бывшую девушку телевизором
Фото: РИА Новости
Суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима жителя города Киселевска, который сначала жестоко избил свою бывшую девушку, а затем убил ее телевизором. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК России по региону.
По данным ведомства, трагедия произошла в марте 2019 года. Ночью кузбассовец пришел к бывшей девушке. По голосом, которые доносились из квартиры, он понял, что у нее в гостях мужчины.

«Выбив входные двери, он прошел в жилище и увидел, что женщина распивает спиртное в компании троих незнакомых ему мужчин. После чего, угрожая им избиением, он выгнал двоих незнакомцев из квартиры, а третий гость успел спрятаться. Затем на почве ревности мужчина стал избивать бывшую сожительницу. Он нанес женщине множество ударов руками и ногами, а когда она лежала без сознания, бросил ей на голову телевизор», — пояснили в следкоме.

В итоге убийца ушел из квартиры, а спрятавшийся гость вызвал полицию и медиков. Однако пострадавшую спасти не удалось.
«Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что обвиняемый нанес потерпевшей порядка 68 ударов по различным частям тела», — отмечается в сообщении.
Мужчина был признан вменяемым, отказался призвать свою вину и потребовал суда с участием присяжных.

«Присяжные заседатели признали его виновным, на основании их вердикта приговором суда мужчине назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — пояснили в ведомстве.

«Рамблер» писал, что ранее житель Омска проломил жене голову замороженной рыбой. 37-летний мужчина приревновал жену, они начали ссориться, он вытащил из морозилки рыбу и начал избивать ею супругу. Женщина получила серьезную травму головы и перелом пальца. Против ее мужа возбудили уголовное дело.
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Происшествия , ФСИН
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