Водитель увернулся от летящего на него пикапа

США водитель едва не оказался жертвой ДТП, вовремя увернувшись от летящего на него пикапа. Мужчина двигался на своем автомобиле по трассе в районе города Одесса (штат Техас) и заметил, что из мусоровоза выпал мешок. Он решил убрать помеху с дороги и вышел на шоссе. То же самое, скорее всего, захотел сделать и управлявший красным спорткаром водитель, остановивший свое авто.

Видимо, это и стало причиной аварии. Видеорегистратор запечатлел, как из-за красного автомобиля на полном ходу вылетает Chevrolet Corvett. И если бы не молниеносная реакция автомобилиста, он мог был оказаться под колесами транспортного средства. К счастью, он успел отскочить в сторону.