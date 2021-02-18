Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

ДТП с увернувшемся от летящего пикапа водителем попало на видео 

Алевтина Жаркова 18 минут назад
В США водитель едва не оказался жертвой ДТП, вовремя увернувшись от летящего на него пикапа. Мужчина двигался на своем автомобиле по трассе в районе города Одесса (штат Техас) и заметил, что из мусоровоза выпал мешок. Он решил убрать помеху с дороги и вышел на шоссе. То же самое, скорее всего, захотел сделать и управлявший красным спорткаром водитель, остановивший свое авто.
Видимо, это и стало причиной аварии. Видеорегистратор запечатлел, как из-за красного автомобиля на полном ходу вылетает Chevrolet Corvett. И если бы не молниеносная реакция автомобилиста, он мог был оказаться под колесами транспортного средства. К счастью, он успел отскочить в сторону.
Происшествия , Видео , В мире , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель увернулся от летящего на него пикапа
00:28
Водитель увернулся от летящего на него пикапа
Происшествия В мире
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
00:55
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
Происшествия Криминал
Человек упал под поезд в московском метро
00:21
Человек упал под поезд в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
01:02
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
Происшествия Криминал
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
01:38
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
Происшествия В мире
Сотрудница почты избила блогершу из-за бандероли
02:46
Сотрудница почты избила блогершу из-за бандероли
Происшествия
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
00:50
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
Происшествия Криминал
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
00:41
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
Происшествия Криминал
Жесткие столкновения с полицией из-за ареста рэпера в Испании попали на видео
00:58
Жесткие столкновения с полицией из-за ареста рэпера в Испании попали на видео
В мире Европа
Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео
01:49
Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение