Сотрудница почты избила блогершу из-за бандероли

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Москва

Блогерша записала видео о своем избиении в отделении почты 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Блогерша Мария Томо записала видео, в котором сообщила об избиении в отделении почты, куда она пришла отправить посылку. Девушка рассказала, что на нее напала сотрудница «Почты России», она нахамила ей, взяла за волосы и стала наносить удары. После происшествия тиктокерша обратилась в полицию.
В компании же утверждают, что посетительница сама устроила в отделении скандал, явившись за 18 минут до его закрытия. Она вступила в словесную перепалку, стала снимать работников почты на камеру и отказывалась покинуть помещение. Определить, чья версия событий является достоверной, предстоит правоохранителям. Обе участницы конфликта подали заявления в полицию.
Происшествия , Видео , Почта России
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