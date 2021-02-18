Сотрудница почты избила блогершу из-за бандероли

Блогерша Мария Томо записала видео, в котором сообщила об избиении в отделении почты , куда она пришла отправить посылку. Девушка рассказала, что на нее напала сотрудница «Почты России», она нахамила ей, взяла за волосы и стала наносить удары. После происшествия тиктокерша обратилась в полицию.

В компании же утверждают, что посетительница сама устроила в отделении скандал, явившись за 18 минут до его закрытия. Она вступила в словесную перепалку, стала снимать работников почты на камеру и отказывалась покинуть помещение. Определить, чья версия событий является достоверной, предстоит правоохранителям. Обе участницы конфликта подали заявления в полицию.