Мужчина попытался сжечь двух женщин и ребенка в Подмосковье

Приезжий из Средней Азии заставил двух женщин с ребенком связать друг другу руки, а затем поджег их жилище в Московской области . Обошлось без жертв, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, передает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в доме в микрорайоне Пушкинского городского округа. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 55-летний житель одной из среднеазиатских республик.

Правоохранители установили, что 21 января злоумышленник проник в дом через окно, заставил двух женщин связать друг другу руки, закрыл их в комнате вместе с ребенком одной из них, после чего поджег жилище и скрылся. Заложники смогли выбраться на улицу, они обратились за помощью к медикам, а затем в полицию.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух женщин и несовершеннолетнего.