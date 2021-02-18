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В Подмосковье мужчина связал и попытался сжечь двух женщин и ребенка 

Москва24 и ещё 3 24 минуты назад
Мужчина попытался сжечь двух женщин и ребенка в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Приезжий из Средней Азии заставил двух женщин с ребенком связать друг другу руки, а затем поджег их жилище в Московской области. Обошлось без жертв, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, передает Агентство "Москва".
Инцидент произошел в доме в микрорайоне Пушкинского городского округа. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 55-летний житель одной из среднеазиатских республик.
Правоохранители установили, что 21 января злоумышленник проник в дом через окно, заставил двух женщин связать друг другу руки, закрыл их в комнате вместе с ребенком одной из них, после чего поджег жилище и скрылся. Заложники смогли выбраться на улицу, они обратились за помощью к медикам, а затем в полицию.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух женщин и несовершеннолетнего.
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Происшествия , АГН "Москва" , Московская область
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