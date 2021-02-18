Появилось предсмертное видео застреленной соседом девочки из Читы 

Девятилетняя девочка из Читы , погибшая после того, как сосед выстрелил в дверь ее квартиры, незадолго до смерти выложила в TikTok видео и рассказала, что ей очень страшно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На записи, размещенной каналом, девочка говорит, что недовольный ведущимся в их квартире ремонтом сосед стучит в дверь ногами и матерится.

«Мне страшно. Я с братом, тут еще ремонт делают, папа ушел в магазин. Мне очень страшно, у меня сердце бьется», — рассказала она.

На фоне слышно, что рядом с девочкой находится маленький ребенок.

По данным СК России, сообщение об убийстве ребенка поступило в 17.30 17 февраля, возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

В прокуратуре региона уточнили , что житель Читы «после ссоры выстрелил из огнестрельного оружия в дверь соседей по лестничной площадке», в результате чего погибла 9-летняя девочка.

«Рамблер» писал, что ранее в Волгограде маленькую девочку ранили в ходе обстрела из пневматического ружья. Оказалось, что за оружие взялся 17-летний подросток, который таким образом решил развлечься в ходе молодежной вечеринки.