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Москва

Появилось предсмертное видео застреленной соседом девочки из Читы 

Алиса Селезнёва 46 минут назад
Девятилетняя девочка из Читы, погибшая после того, как сосед выстрелил в дверь ее квартиры, незадолго до смерти выложила в TikTok видео и рассказала, что ей очень страшно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На записи, размещенной каналом, девочка говорит, что недовольный ведущимся в их квартире ремонтом сосед стучит в дверь ногами и матерится.

«Мне страшно. Я с братом, тут еще ремонт делают, папа ушел в магазин. Мне очень страшно, у меня сердце бьется», — рассказала она.

На фоне слышно, что рядом с девочкой находится маленький ребенок.
По данным СК России, сообщение об убийстве ребенка поступило в 17.30 17 февраля, возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
В прокуратуре региона уточнили, что житель Читы «после ссоры выстрелил из огнестрельного оружия в дверь соседей по лестничной площадке», в результате чего погибла 9-летняя девочка.
«Рамблер» писал, что ранее в Волгограде маленькую девочку ранили в ходе обстрела из пневматического ружья. Оказалось, что за оружие взялся 17-летний подросток, который таким образом решил развлечься в ходе молодежной вечеринки.
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Происшествия , Видео
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