«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео

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Чите школьница записала видео за 20 минут до своей гибели. Девочка рассказала на камеру, что в их квартиру ломится пьяный сосед, он орет и ругается матом, и ей от этого очень страшно. При этом отец ушел в магазин, а старший брат занимается ремонтом. Она была в компании младшего братика.

«Я не знаю, что делать. Он просто нам сейчас дверь сломает», — заявляет ребенок.

Через некоторое время недовольный шумом сосед выстрелил в дверь, за которой находилась школьница, от полученного ранения она скончалась.

Полицейские задержали мужчину, в отношении него возбуждено уголовное дело. Он рассказал правоохранителям, что всего лишь хотел повредить выстрелом дверь.