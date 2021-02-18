Четыре человека напали на мужчину с ножом в трамвае в Москве 

Пассажир столичного трамвая заявил, что на него напали четверо мужчин с ножом и забрали у него мобильный телефон, сообщает ТАСС. Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия.

Инцидент произошёл вечером 17 февраля в трамвае на Кожевнической улице. Очевидцы потасовки вызвали полицейских, упомянув, что один из мужчин размахивает ножом.

Правоохранители, прибыв по вызову, застали только одного участника драки. Он пояснил, что на него напали четыре незнакомца, один из них имел при себе холодное оружие. В итоге злоумышленники похитили у него телефон.

В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение возбуждать уголовное дело или нет.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Барнауле в трамвае произошла массовая драка из-за ковид-диссидента. Мужчина зашел в общественный транспорт без маски на лице и отказывался выходить. Несколько пассажиров решили ему «помочь», завязалась потасовка, в результате которой нарушителя ограничительных мер всё же удалось вытолкнуть из салона трамвая.