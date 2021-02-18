Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Четыре человека напали на мужчину с ножом в трамвае в Москве 

Павел Тиунов 46 минут назад
Четыре человека напали на мужчину с ножом в трамвае в Москве
Фото: РИА Новости
Пассажир столичного трамвая заявил, что на него напали четверо мужчин с ножом и забрали у него мобильный телефон, сообщает ТАСС. Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия.
Инцидент произошёл вечером 17 февраля в трамвае на Кожевнической улице. Очевидцы потасовки вызвали полицейских, упомянув, что один из мужчин размахивает ножом.
Правоохранители, прибыв по вызову, застали только одного участника драки. Он пояснил, что на него напали четыре незнакомца, один из них имел при себе холодное оружие. В итоге злоумышленники похитили у него телефон.
В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение возбуждать уголовное дело или нет.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Барнауле в трамвае произошла массовая драка из-за ковид-диссидента. Мужчина зашел в общественный транспорт без маски на лице и отказывался выходить. Несколько пассажиров решили ему «помочь», завязалась потасовка, в результате которой нарушителя ограничительных мер всё же удалось вытолкнуть из салона трамвая.
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
Комментарии 2
Происшествия , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
00:55
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
Происшествия Криминал
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
00:50
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
Происшествия Криминал
Человек упал под поезд в московском метро
00:21
Человек упал под поезд в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
01:02
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
Происшествия Криминал
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
01:38
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
Происшествия В мире
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
00:41
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
Происшествия Криминал
Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео
01:49
Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео
Армия
Стрельбы ЗРПК «Панцирь» в Сибири сняли на видео
01:04
Стрельбы ЗРПК «Панцирь» в Сибири сняли на видео
Армия
Видео сопровождения самолетов ВВС Франции
00:51
Видео сопровождения самолетов ВВС Франции
Армия
Художник на видео по памяти рисует целые города
01:43
Художник на видео по памяти рисует целые города
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение