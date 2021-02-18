Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Мужчина избил заведующего отделением больницы в Москве 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Мужчина избил заведующего отделением больницы в Москве
Фото: depositphotos.com
В Москве мужчина побил заведующего приемным отделением в городской клинической больнице №1 имени Пирогова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Посетитель медучреждения ударил врача в пах в зале приемного отделения. Также медик получил ушибы предплечья и бедра.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Побои», он находится под подпиской о невыезде.
Уточняется, что пострадавший врач — кандидат медицинских наук, отоларинголог.
Ранее в Петербурге посетитель детской поликлиники напал на педиатра.
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
Газета.Ru: последние новости
ФСБ провела в 10 регионах России задержания членов "Хизб ут-Тахрир" ФСБ провела в 10 регионах России задержания членов "Хизб ут-Тахрир" В центре Москвы четыре человека напали с ножом на мужчину в трамвае В центре Москвы четыре человека напали с ножом на мужчину в трамвае Пропавших в Петербурге школьниц обнаружили в торговом центре Пропавших в Петербурге школьниц обнаружили в торговом центре
Происшествия , Москва , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
00:55
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
Происшествия Криминал
Человек упал под поезд в московском метро
00:21
Человек упал под поезд в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Жесткие столкновения с полицией из-за ареста рэпера в Испании попали на видео
00:58
Жесткие столкновения с полицией из-за ареста рэпера в Испании попали на видео
В мире Европа
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
00:50
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
Происшествия Криминал
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
01:02
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
Происшествия Криминал
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
01:38
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
Происшествия В мире
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
00:41
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
Происшествия Криминал
Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео
01:49
Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео
Армия
Стрельбы ЗРПК «Панцирь» в Сибири сняли на видео
01:04
Стрельбы ЗРПК «Панцирь» в Сибири сняли на видео
Армия
Видео сопровождения самолетов ВВС Франции
00:51
Видео сопровождения самолетов ВВС Франции
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение