ФСБ и СК пришли в мэрию уральского города

В мэрии Среднеуральска Свердловской область прошли обыски, которые инициировало региональное управление Следственного комитета при поддержке управления ФСБ, сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.
Ранее о неприятностях у руководства мэрии сообщали источники Ura.ru. «Возбуждены уголовные дела по статьям „мошенничество“ и „служебный подлог“, — сообщил один их них. Он уточнил, что фигуранты дела пока неизвестны. В пресс-службе свердловского СУ СК от комментариев отказались.
Перед эти в отставку ушел глава Среднеуральска Андрей Зашляпин. Прокуратура усмотрела в его деятельности коррупционную составляющую. По слова источников, Зашляпин лишился должности из-за муниципального контракта в сумме около 626 млн рублей, который получила аффилированная с его семьей фирма.