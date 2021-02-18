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В мэрию уральского города пришли ФСБ и СК 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 28 минут назад
ФСБ и СК пришли в мэрию уральского города
Фото: ТАСС
В мэрии Среднеуральска Свердловской область прошли обыски, которые инициировало региональное управление Следственного комитета при поддержке управления ФСБ, сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.
Ранее о неприятностях у руководства мэрии сообщали источники Ura.ru. «Возбуждены уголовные дела по статьям „мошенничество“ и „служебный подлог“, — сообщил один их них. Он уточнил, что фигуранты дела пока неизвестны. В пресс-службе свердловского СУ СК от комментариев отказались.
Перед эти в отставку ушел глава Среднеуральска Андрей Зашляпин. Прокуратура усмотрела в его деятельности коррупционную составляющую. По слова источников, Зашляпин лишился должности из-за муниципального контракта в сумме около 626 млн рублей, который получила аффилированная с его семьей фирма.
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Происшествия , ФСБ , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , РИА Ura.ru , Московская область , Свердловская Область , Свердловский , Среднеуральск , Уральский
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