Мигрант ограбил салон связи в Подмосковье при помощи вешалки 

Мужчина пригрозил продавцу вешалкой для одежды, завернутой в полиэтиленовый пакет, и похитил несколько дорогостоящих смартфонов, сообщает РИА Новости. Подозреваемого задержали.

Инцидент произошёл в торговом павильоне в Звенигороде . Преступление попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Life Shot. На записи видно, что мужчина попросил девушку-продавца, показать ему телефон. Она, ничего не подозревая, открыла стеклянную витрину, достала гаджет и начала про него рассказывать.

Злоумышленник в этот момент вытащил из-за пазухи предмет, завернутый в черный полиэтилен. Угрожая продавцу, мужчина забрал с витрины пять мобильных телефонов и скрылся.

«Выяснилось, что злоумышленник угрожал сотруднице магазина завернутой в пакет вешалкой для одежды», — цитируют журналисты слова официального представителя МВД Ирины Волк.

Она подчеркнула, что полицейские быстро установили личность подозреваемого. Им оказался приезжий из страны ближнего зарубежья. Силовики задержали его при попытке сбыть награбленное. На время дальнейшего расследования мужчину поместили в СИЗО

Ранее, как сообщал «Рамблер», житель Москвы оказался ограблен и попал в больницу после того, как попил из бутылки неизвестную жидкость. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что ночью вышел из кафе на Большой Лубянке и сел в Mercedes, в котором находились трое неизвестных. Один из них предложил ему воды. Выпив из бутылки с неустановленной жидкостью, мужчина потерял сознание. Его обнаружили на ул. Старослободская с переохлаждением и госпитализировали, пояснили полицейские. Очнувшись в больнице, потерпевший выяснил, что у него украли не только телефон и дорогие часы Breitling, но и документы. А с банковских карт были списаны деньги. В итоге ущерб составил около 620 тысяч рублей. Уголовное дело расследуется по статье «Разбой».