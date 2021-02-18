Полицейские сняли с крыши полуголого вора

Полицейским в Малайзии пришлось снимать с крыши полуголого вора. Произошедший в минувший понедельник инцидент в штате Сабах сняли на камеру очевидцы.

Нерадивый злоумышленник проник в жилище 64-летнего пенсионера, но осуществить задуманное ему помешали живущие в доме собаки. Убегая от своих преследователей, грабитель залез на крышу. Откуда его «эвакуировали» стражи порядка. После спасения мужчина был задержан, у него изъяли железный прут.