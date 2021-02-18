Полицейские сняли с крыши полуголого вора

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Опубликовано видео спасения с крыши полуголого вора в Малайзии 

Алевтина Жаркова 35 минут назад
Полицейским в Малайзии пришлось снимать с крыши полуголого вора. Произошедший в минувший понедельник инцидент в штате Сабах сняли на камеру очевидцы.
Нерадивый злоумышленник проник в жилище 64-летнего пенсионера, но осуществить задуманное ему помешали живущие в доме собаки. Убегая от своих преследователей, грабитель залез на крышу. Откуда его «эвакуировали» стражи порядка. После спасения мужчина был задержан, у него изъяли железный прут.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина ограбил магазин сотовой связи при помощи вешалки.
Происшествия , Видео , В мире
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