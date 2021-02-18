Четыре человека напали на мужчину с ножом в трамвае в Москве

Четыре человека напали с ножом на мужчину в трамвае в центре Москвы и похитили у него телефон, сообщил источник в правоохранительных органах

Накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что на Кожевнической улице, 24 в салоне трамвая дерутся пять человек, у одного из них водитель видел нож.

«К прибывшим на место происшествия полицейским обратился молодой человек, который сообщил, что на него напали четыре человека с ножом и похитили телефон», — сообщил источник ТАСС.

По данному факту столичная полиция проводит проверку.