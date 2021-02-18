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В трамвае в центре Москвы четыре человека с ножом напали на мужчину 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 23 минуты назад
Четыре человека напали на мужчину с ножом в трамвае в Москве
Фото: РИА Новости
Четыре человека напали с ножом на мужчину в трамвае в центре Москвы и похитили у него телефон, сообщил источник в правоохранительных органах.
Накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что на Кожевнической улице, 24 в салоне трамвая дерутся пять человек, у одного из них водитель видел нож.

«К прибывшим на место происшествия полицейским обратился молодой человек, который сообщил, что на него напали четыре человека с ножом и похитили телефон», — сообщил источник ТАСС.

По данному факту столичная полиция проводит проверку.
Напомним, в декабре пациент ранил ножом двух медсестер в «красной зоне» московской больницы.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Кемеровская Область , Москва , Новокузнецк
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