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Пропавших в Петербурге школьниц обнаружили в торговом центре 

Газета.Ru 1 час назад
Пропавших в Петербурге школьниц обнаружили в ТЦ
Фото: РИА Новости
Прохожий нашел в санкт-петербургском торговом центре двух девочек восьми и девяти лет, которые ранее ушли гулять и не вернулись в Пушкинском районе северной столицы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что мужчина обратил внимание на школьниц, которые находились в ТЦ на улице Полковой без сопровождения взрослых, и сообщил об этом в полицию.
По данным пресс-службы, в отношении девочек не совершались противоправные действия.
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