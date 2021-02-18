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Москвич ударил врача в пах 

Артём Кульша 1 час назад
Москвич ударил врача в пах
Фото: РИА Новости
Житель Москвы избил врача. Об этом сообщает РЕН ТВ.
28 января в приемном отделении больницы №1 имени Пирогова 51-летний безработный мужчина ударил 61-летнего врача в область паха. Медик получил ушибы бедра и предплечья. Полицейские возбудили по факту нанесения побоев уголовное дело. С нападавшего была взята подписка о невыезде.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», 42-летняя пациентка больницы №45 в Звенигороде инвалид второй группы Ольга Спецова, госпитализированная с 25-процентным поражением легких, обвинила 32-летнего заведующего медицинским учреждением Заура Цоколаева в избиении до потери сознания, а также в том, что угрозами заставил ее подписать бумагу о том, что это она набросилась на него.
В феврале 2020 года в больнице села Учкекен в Карачаево-Черкесии пациент на костылях напал на дежурного хирурга Заура Хубиева, потому что тот грубо его послал («Я тебе не сынок, иди *** (далеко. — Прим. ред.)»). Также участие в драке принял друг пациента.
В январе прошлого года 76-летний житель Санкт-Петербурга заявил в полицию об избиении врачом скорой помощи. В свою очередь, главный врач поликлиники №8 Владимир Комарницкий сообщил журналистам, что это пенсионер напал на врача, а травмировался он, когда ударился внутри автомобиля.
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