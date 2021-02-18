"ФСБ РФ во взаимодействии с министерством внутренних дел РФ и СК РФ пресечена в городе Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы "МКУ", причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств … изъяты: экстремистская литература, символика националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в гараже одного из задержанных обнаружили предмет, схожий с минометной миной времен Великой Отечественной войны, его направили на экспертизу. На данный момент заведены уголовные дела из-за возбуждения ненависти либо вражды, совершенного организованной группой, публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также из-за умышленного причинения легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия.