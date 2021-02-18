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Москва

В здании общежития МАИ произошел пожар 

Павел Тиунов 1 час назад
Полсотни постояльцев общежития Московского авиационного института (МАИ) были эвакуированы из-за пожара в комнате на десятом этаже, сообщает «Вечерняя Москва». О пострадавших пока ничего не известно.
Инцидент произошёл в общежитии на улице Вилиса Лациса недалеко от станции метро «Планерная». Радиостанция «Говорит Москва» на своём сайте опубликовала фото с места ЧП. На снимке видно, как из крайнего окна в правой части на уровне 9-10 этажей здания валит черный дым. В настоящее время, уверяют журналисты, пожар уже потушен.
Сотрудники МЧС для размещения людей запросили пять автобусов и вызвали на место инцидента пять машин «скорой помощи».
Пару дней назад, как сообщал «Рамблер», на автомобильной заправочной станции в Москве прогремели взрывы.
Журналисты выяснили, что в бытовке возле автозаправки на улице Адмирала Корнилова возникло возгорание. Некоторое время спустя огонь перекинулся на два топливных резервуара, в результате чего оба взорвались.
Экстренные службы на время перекрыли движение по улице Адмирала Корнилова, а жителей рядом стоящего общежития эвакуировали из-за риска распространения огня.
В январе сразу несколько квартир вспыхнули в жилом доме на шоссе Энтузиастов. Спасателям понадобилось несколько часов на то, чтобы ликвидировать возгорание. В результате обошлось без пострадавших.
В конце месяца в двухкомнатной квартире на втором этаже в доме на Беловежской улице возник пожар. Сообщалось, что общая площадь возгорания составила около 30 квадратных метров, а в результате пожара пострадали три человека.
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Происшествия , Видео , МЧС , МАИ , Радиостанция "Говорит Москва"
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