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Москвич потерял в ресторане швейцарские часы за 1,2 млн 

ЧП Столица 35 минут назад
Москвич потерял в ресторане часы за 1,2 млн
Фото: ТАСС
Житель Москвы потерял в одном из ресторанов в центре города швейцарские часы Hublot, стоимость которых составляет более 1,2 миллиона рублей.
Как стало известно РЕН ТВ, после обильных возлияний мужчина спустился в гардероб, но выронил номерок от куртки, и лишь тогда обнаружил, что на руке нет дорогих часов. Найти удалось лишь номерок, и тогда мужчина обратился в правоохранительные органы.
Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве уточнила, что по факту обращения москвича проводится проверка в порядке ст. 144,145 УПК РФ.
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Происшествия , МВД , РЕН ТВ , Москва
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