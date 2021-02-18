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Москва

Таксист ударил мужчину ножом в грудь в Москве 

РИАМО и ещё 5 1 час назад
Таксист ударил мужчину ножом в грудь в Москве
Фото: РИА Новости
Водитель такси в результате конфликта на дороге в Москве напал на человека с ножом, нанеся ему колотую рану грудной клетки, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
Ранее в ОМВД по Тверскому району поступило сообщение о том, что гражданин получил ножевое ранение на Краснопролетарской улице.

«Были направлены полицейские. Прибыв на место, они обнаружили гражданина 1988 года рождения, который пояснил, что у него произошел конфликт на дороге с неизвестным гражданином, водителем такси, в результате чего последний ударил его ножом в грудь», — сказал собеседник агентства.

Пострадавшего направили в медучреждение нарядом скорой. Гражданин заявил, что сам явится в отделение полиции для написания заявления.
По факту инцидента проводится проверка.
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Происшествия , МВД , РИАМО , Москва
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