Таксист ударил мужчину ножом в грудь в Москве 

Водитель такси в результате конфликта на дороге в Москве напал на человека с ножом, нанеся ему колотую рану грудной клетки, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Ранее в ОМВД по Тверскому району поступило сообщение о том, что гражданин получил ножевое ранение на Краснопролетарской улице.

«Были направлены полицейские. Прибыв на место, они обнаружили гражданина 1988 года рождения, который пояснил, что у него произошел конфликт на дороге с неизвестным гражданином, водителем такси, в результате чего последний ударил его ножом в грудь», — сказал собеседник агентства.

Пострадавшего направили в медучреждение нарядом скорой. Гражданин заявил, что сам явится в отделение полиции для написания заявления.

По факту инцидента проводится проверка.