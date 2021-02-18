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Москва

Туристы сняли на видео сход лавины на Эльбрусе 

Вадим Дроздов 42 минуты назад
16 в социальных сетях появился видеоролик, снятый туристами в районе Эльбруса. Компания молодых людей сначала с шутками наблюдала за сходом лавины, а потом всерьез испугалась. На ролике видно, что лавина за секунды с грохотом обрушивается с горы на долину, из-за чего в воздух поднялась большая снежная масса. Но количество снега было так велико, что снежное облако не остановил лес у подножья горы, оно накрыло окраины посёлка вместе с авторами видео. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.
Из-за мощных снегопадов в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии временно закрыты все горнолыжные трассы, объявлена повышенная лавинная опасность.
Происшествия , Видео
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