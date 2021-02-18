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Видео с места убийства 9-летней девочки в Чите 

Вадим Дроздов 1 час назад
17 февраля в Железнодорожном районе Читы произошло жестокое убийство 9-летней девочки. По подозрению в убийстве был задержан 32-летний местный житель. По версии следствия, мужчина застрелил ребенка во время ссоры соседей. Злоумышленнику не понравился слишком громкий ремонт. В ходе конфликта он взял ружье и выстрелил в дверь квартиры, за которой находилась школьница. От полученного ранения она скончалась на месте. При этом мужчина не является жильцом дома, в этот день он пришел в гости к матери и злоупотребил алкоголем. В ближайшее время подозреваемого допросят следователи. Возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео
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