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Москва

Видео с места взрыва в немецком офисе Lidl 

Вадим Дроздов 1 час назад
17 февраля в немецком городе Неккарзульм на западе Германии в штаб-квартире сети супермаркетов Lidl произошел взрыв. По предположениям полиции бомбу в офис доставили почтой. Письмо вскрыл один из сотрудников компании. Он выжил и доставлен в больницу с травмами средней тяжести. Кроме него пострадали еще 2 человека, они также доставлены в больницу. Из рабочих помещений эвакуировали около 100 сотрудников. Сразу после произошедшего район оцеплен, на месте работает полиция и вертолет спасательных служб.
Полиция и следователи Германии пытаются установить все детали произошедшего и найти злоумышленника.
Ранее стало известно о взрыве газопровода в Луганске.
Происшествия , Видео
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