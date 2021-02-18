Видео с места взрыва в немецком офисе Lidl 

Все новости на карте

17 февраля в немецком городе Неккарзульм на западе Германии в штаб-квартире сети супермаркетов Lidl произошел взрыв. По предположениям полиции бомбу в офис доставили почтой. Письмо вскрыл один из сотрудников компании. Он выжил и доставлен в больницу с травмами средней тяжести. Кроме него пострадали еще 2 человека, они также доставлены в больницу. Из рабочих помещений эвакуировали около 100 сотрудников. Сразу после произошедшего район оцеплен, на месте работает полиция и вертолет спасательных служб.

Полиция и следователи Германии пытаются установить все детали произошедшего и найти злоумышленника.

Ранее стало известно о взрыве газопровода в Луганске.