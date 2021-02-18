Нападение жителя Тольятти на врачей сняли на видео 

16 февраля в Тольятти местный житель вызвал бригаду скорой помощи заснувшему на лавочке мужчине. Проснувшись, мужчина начал отчаянно отбиваться от приехавших к нему медиков.

«Он начал руками размахивать, одной медсестре попал по лицу, на меня замахнулся, другую ударил — она упала», — уточнил очевидец всего происходящего.

Вместе со скорой должны были приехать сотрудники полиции, но медики прибыли раньше и им попросту пришлось защищаться от агрессивного пациента. Парень заметил, что мужчина матерился, был довольно легко одет и «точно под чем-то, нетрезвый». От его удара молодой человек защитился руками. Снятое видео драки передали врачам — для полиции. Мужчину забрали правоохранители.