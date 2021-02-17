Суд в Петербурге запретил еще одно аниме 

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Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенным к распространению в России еще одно аниме, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу петербургских судов.

Запрещенным признано аниме "Аки и Сора", размещенное на сайте AnimeTeatr, указано в сообщении. 20 января петербургский суд запретил аниме "Тетрадь смерти" и "Инуяшики" на территории России.

Эксперты нашли в мультфильмах сцены жестокости и насилия, смерти, нетрадиционных сексуальных отношений, которые, по мнению суда, могут нанести вред детской психике.

17 февраля суд в Петербурге признал запрещенными к распространению аниме-сериалы "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы с задней парты", "Клинок маню" и "Натюрморт в серых тонах", опубликованные на портале YummyAnime.