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Суд в Петербурге запретил еще одно аниме 

Газета.Ru 19 минут назад
Суд в Петербурге запретил еще одно аниме
Фото: РИА НОВОСТИ
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенным к распространению в России еще одно аниме, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу петербургских судов.
Запрещенным признано аниме "Аки и Сора", размещенное на сайте AnimeTeatr, указано в сообщении. 20 января петербургский суд запретил аниме "Тетрадь смерти" и "Инуяшики" на территории России.
Эксперты нашли в мультфильмах сцены жестокости и насилия, смерти, нетрадиционных сексуальных отношений, которые, по мнению суда, могут нанести вред детской психике.
17 февраля суд в Петербурге признал запрещенными к распространению аниме-сериалы "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы с задней парты", "Клинок маню" и "Натюрморт в серых тонах", опубликованные на портале YummyAnime.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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