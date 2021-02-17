Дело Навального рассмотрят в Бабушкинском суде 

Все новости на карте

В здании Бабушкинского суда состоятся два процесса: в 10:00 выездное заседание Мосгорсуда по рассмотрению апелляционной жалобы на решение о замене условного наказания, в 14:00 — слушание уголовного дела о клевете.

В Мосгорсуде отметили, что выездное заседание «организовано для оптимизации работы участников процесса и представителей СМИ».