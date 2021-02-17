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Дело Навального рассмотрят в Бабушкинском суде 

BFM.RU 22 минуты назад
Дело Навального рассмотрят в Бабушкинском суде
Фото: ТАСС
Мосгорсуд решил рассмотреть жалобу адовкатов Алексея Навального на замену ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше» на выездном заседании в Бабушкинском суде Москвы 20 февраля, передает «Интерфакс». В этот день там же будет оглашен приговор в отношении оппозиционера по делу о клевете.
В здании Бабушкинского суда состоятся два процесса: в 10:00 выездное заседание Мосгорсуда по рассмотрению апелляционной жалобы на решение о замене условного наказания, в 14:00 — слушание уголовного дела о клевете.
В Мосгорсуде отметили, что выездное заседание «организовано для оптимизации работы участников процесса и представителей СМИ».
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Происшествия , Ив Роше , Алексей Навальный , Мосгорсуд , Интерфакс
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