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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья Тайваня 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья Тайваня
Фото: globallookpress.com
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у юго-восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба острова.
Как сообщает ТАСС, эпицентр толчков находился в 62,5 км от города Тайдун, очаг залегал на глубине 19,3 км под морским дном.
Колебания ощущались в уездах Пиндун и Тайдун.
13 февраля в районе префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,1.
В Национальном метеорологическом управлении Японии назвали это афтершоком Великого восточно-японского землетрясения 2011 года.
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Происшествия , Катастрофы , Фукуока , Япония
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