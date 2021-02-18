Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья Тайваня 

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у юго-восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба острова.
Как сообщает ТАСС, эпицентр толчков находился в 62,5 км от города Тайдун, очаг залегал на глубине 19,3 км под морским дном.
Колебания ощущались в уездах Пиндун и Тайдун.
13 февраля в районе префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,1.
В Национальном метеорологическом управлении Японии назвали это афтершоком Великого восточно-японского землетрясения 2011 года.