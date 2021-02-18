Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья Тайваня 

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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у юго-восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба острова.

Как сообщает ТАСС, эпицентр толчков находился в 62,5 км от города Тайдун, очаг залегал на глубине 19,3 км под морским дном.

Колебания ощущались в уездах Пиндун и Тайдун.