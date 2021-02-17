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Начальника российского СИЗО уволили после пыток зэка взорвавшимся кипятильником 

Lenta.ru 1 час назад
Начальника СИЗО уволили после пыток заключенного
Фото: РИА Новости
Начальника следственного изолятора №1 (СИЗО-1) Иркутска уволили после выявления фактов незаконных действий сотрудников и заключенных. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
В ведомстве уточнили, что комиссия выявила многочисленные недостатки в работе подразделения, поэтому начальник был уволен по отрицательным мотивам.
Кроме того, после проверки от работы отстранили заместителя начальника и начальника оперативного отдела СИЗО-1, а также заместителя начальника исправительной колонии № 6 (ИК-6).
Комиссия ФСИН работает в Иркутской области с 18 января, проверяя организацию работы по соблюдению прав человека в местах лишения свободы. Ранее, 24 декабря, сестра уроженца Тувы Кежика Ондара обвинила сотрудников ФСИН в изощренных пытках, которые, по ее словам, привели ее брата к инвалидности. Она сообщила правозащитникам, что ее брат был осужден за кражу лошади. Он отбывал наказание в ИК-15, а после бунта в колонии был переведен в СИЗО-1, где его избивали, «сутками держали привязанным, нанесли увечье половому члену, засунули кипятильник в задний проход, и он в нем взорвался».
После проверки был задержан старший оперуполномоченный СИЗО-1. По предварительным данным, он поместил заключенного из Тувы в камеру с активистами, работающими на администрацию СИЗО и сознательно игнорировал его пытки взорвавшимся кипятильником.
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Происшествия , ФСИН , Иркутск , Иркутская Область
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