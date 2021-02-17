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Москва

Суд приговорил экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева к пяти годам условно за растрату 7,5 млн рублей 

BFM.RU 12 минут назад
Экс-губернатор Ишаев получил пять лет условно
Фото: ТАСС
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тысяч рублей экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Как передает корреспондент Business FM, его признали виновным в организации растраты (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ) 7,5 млн рублей. Второго фигуранта дела, бывшего директора представительства ПАО «НК „Роснефть“ в Хабаровском крае Геннадия Кондратова осудили на три года условно со штрафом в 400 тысяч за растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

»Суд считает, что исправление подсудимых возможно без изоляции от общества», — сказала судья Лариса Семенова.

Ранее в прениях сторон прокурор требовал для 72-летнего Ишаева семь лет лишения свободы, а для Кондратова — четыре года колонии. Оба подсудимых в ходе процесса находились под подпиской о невыезде. Кондратов, кроме того, находился под госзащитой.
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По версии следствия, в период с 2014 по 2019 годы, будучи вице-президентом и советником ПАО «НК „Роснефть“, Ишаев, используя служебное положение, организовал растрату денежных средств нефтяной компании на сумму более 7,5 млн рублей. Для этого он обеспечил заключение договоров по явно завышенной цене с подконтрольной ему коммерческой организацией ООО „Бейс“ по аренде помещения свыше 280 квадратных метров.
Это помещение использовалось для нужд представительства ПАО „НК „Роснефть“ в Хабаровском крае, директором которого являлся Геннадий Кондратов. Последний обеспечил перечисление денег на расчетные счета ООО „Бейс“. „В результате этого Ишаев получил возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению“, — утверждало следствие.
В ходе судебного процесса, который длился с 8 декабря 2020 года, Ишаев не вину не признал. Он и его защита утверждали, что события преступления не было и все было законно. Тем не менее он возместил ущерб, перечислив 7,5 млн рублей на счет „Роснефти“. Впрочем, прокурор заявил, что ущерб не был возмещен Ишаевым добровольно — средства перечислила его дочь.
В рамках уголовного дела потерпевший, которым признана НК „Роснефть“, заявил иск о возмещении ущерба на сумму 23 млн рублей, включив в эту сумму полную стоимость аренды помещения. Однако суд удовлетворил его частично, взыскав с подсудимых 7,5 млн рублей. При этом суд оставил за потерпевшим право обратиться за возмещением дальнейшей суммы иска в порядке гражданского судопроизводства.
Виктора Ишаева называют одним из самых влиятельных политиков в регионе, где он получил прозвище Папа. В 1991 году он стал первым губернатором Хабаровского края, в 2009 году был назначен полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, а в 2012-2013 годах занимал должность министра по развитию Дальнего Востока.
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Происшествия , Лариса Семенова , Виктор Ишаев , Роснефть
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