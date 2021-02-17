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Москва

Экс-работник расколотил витрину босса в Новой Москве и попал на видео 

Алевтина Жаркова 59 минут назад
В ТЦ в Новой Москве экс-сотрудник из мести своему начальнику расколотил витрину торговой точки. Видео инцидента запечатлела камера видеонаблюдения, соответствующие кадры размещены в Telegram-канале «Агентство „Москва“».
Молодой человек явился на свое бывшее рабочее место с молотком средь бела дня и разбил им стеклянные стенды, где размещены товары. При этом присутствовал другой мужчина, который сначала попытался помешать недовольному уволенному сотруднику, но затем позволил тому осуществить задуманное. Теперь учинившему дебош экс-работнику предстоит понести ответственность за порчу чужого имущества.
Происшествия , Видео , Новости Москвы , АГН "Москва"
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