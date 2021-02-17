В ТЦ в Новой Москве экс-сотрудник из мести своему начальнику расколотил витрину торговой точки. Видео инцидента запечатлела камера видеонаблюдения, соответствующие кадры размещены в Telegram-канале «Агентство „Москва“».

Молодой человек явился на свое бывшее рабочее место с молотком средь бела дня и разбил им стеклянные стенды, где размещены товары. При этом присутствовал другой мужчина, который сначала попытался помешать недовольному уволенному сотруднику, но затем позволил тому осуществить задуманное. Теперь учинившему дебош экс-работнику предстоит понести ответственность за порчу чужого имущества.