В Торжке мужчина выкинул пятилетнего сына с балкона 

Информация о том, что на козырьке магазина в Торжке обнаружен пятилетний ребенок, поступила правоохранителям 17 февраля. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

"Предварительно установлено, что около 8 утра мужчина 1990 года рождения, проживающий в квартире, расположенной на третьем этаже дома по улице Дзержинского города Торжка, заперся в комнате с 5-летним сыном, после чего вышел на балкон и выкинул с него ребенка", — говорится в сообщении.

По данным СК, мальчик упал на козырек магазина в снег. Врачи диагностировали у него ушиб шеи.