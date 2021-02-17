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В Торжке мужчина выкинул пятилетнего сына с балкона 

РИА Новости 45 минут назад
В Торжке мужчина выкинул пятилетнего сына с балкона
Фото: ТАСС
Пятилетний мальчик в Торжке госпитализирован с травмами после того, как его с балкона третьего этажа выкинул отец, сообщает следственное управление СК РФ по Тверской области.
Информация о том, что на козырьке магазина в Торжке обнаружен пятилетний ребенок, поступила правоохранителям 17 февраля. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

"Предварительно установлено, что около 8 утра мужчина 1990 года рождения, проживающий в квартире, расположенной на третьем этаже дома по улице Дзержинского города Торжка, заперся в комнате с 5-летним сыном, после чего вышел на балкон и выкинул с него ребенка", — говорится в сообщении.

По данным СК, мальчик упал на козырек магазина в снег. Врачи диагностировали у него ушиб шеи.
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