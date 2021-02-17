Вор заказал одежду из ЦУМа на дом и выпрыгнул в ней в окно 

Мужчина обокрал ЦУМ почти на полмиллиона рублей, заказав на дом одежду и выпрыгнув в ней в окно. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Курьер привез на дом заказ, который состоял из туфель D&G, джинсов Brioni, футболки и двух джемперов Billionaire, на общую сумму 436 тысяч рублей.

Покупатель встретил его у подъезда дома на Протопоповском переулке, пригласил в квартиру на первом этаже и закрыл входную дверь на ключ. После этого он ушел в одну из комнат, чтобы якобы померить одежду и обувь.

Курьер забеспокоился, когда заказчик не вышел через 10 минут. Он попробовал зайти в комнату, но дверь была подперта стулом, а в помещении никого не было. Покупатель вместе с вещами вышел в окно.

В итоге оказалось, что мужчина снял квартиру посуточно, готовя кражу. Его ищет полиция.

«Рамблер» писал, что ранее участник программы «Холостяк» Антон Криворотов забыл закрыть шкафчик с вещами в раздевалке фитнес — клуба и лишился часов Rolex стоимостью 1 млн рублей.