Машину насквозь проткнуло отбойником

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Марокко автомобиль попал в аварию, врезавшись в дорожное ограждение. При этом металлическая балка насквозь пробила Renault

Видео с места дорожного происшествия появилось в YouTube . На кадрах видно, как многометровая конструкция проткнула легковушку от багажника до кузова, подобно вертелу.

Водитель автомобиля оказался счастливчиком: он смог отделать легкими травмами. Балка ограждения прошла между пассажирским и водительским сиденьем, разворотив двигатель. Скорее всего, машина восстановлению не подлежит.