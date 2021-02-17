Машину насквозь проткнуло отбойником

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Проткнутую насквозь балкой ограждения машину показали на видео в Марокко 

Алевтина Жаркова 49 минут назад
В Марокко автомобиль попал в аварию, врезавшись в дорожное ограждение. При этом металлическая балка насквозь пробила Renault.
Видео с места дорожного происшествия появилось в YouTube. На кадрах видно, как многометровая конструкция проткнула легковушку от багажника до кузова, подобно вертелу.
Водитель автомобиля оказался счастливчиком: он смог отделать легкими травмами. Балка ограждения прошла между пассажирским и водительским сиденьем, разворотив двигатель. Скорее всего, машина восстановлению не подлежит.
Происшествия , Видео , В мире , Renault
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