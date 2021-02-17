14-летняя школьница убила себя из-за запрета встречаться с парнем 

Московской области несовершеннолетняя школьница покончила жизнь самоубийством из-за того, что родители запретили ей встречаться с совершеннолетним молодым человеком. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

С октября 2020 года 14-летняя дочь руководителя проектного департамента и домохозяйки встречалась с 18-летним учеником своей школы. Ее родители были против этого. Они считали, что бойфренд морально подавляет их дочь. Летом прошлого года родители убедили ее расстаться с ним.

На днях они случайно узнали, что два месяца назад дочь тайно возобновила отношения с молодым человеком. Они объявили ей о решении в ближайшее время увезти ее в другой город, где она могла бы дистанционно закончить учебу. Вчера вечером родители, находясь дома, услышали шум с улицы, выглянули в окно и узнали, что их дочь покончила с собой.

В начале февраля, как сообщал «Рамблер», в Московской области 12-летний ребенок покончил жизнь самоубийством. Несколько лет назад мальчик украл самокат и был поставлен на учет в полиции. Одноклассники узнали об этом и стали над ним издеваться. Школьник не выдержал этого и совершил самоубийство.