МЧС сообщило о сходе лавины в Дагестане 

«В 10:20 17.01.2021 от начальника дагестанской военизированной противолавинной части поступило сообщение о том, что на 23-м километре дороги Кидеро — Шаури — Агвали сошла снежная лавина общим объёмом 45 тыс. кв. м», — заявили в МЧС.