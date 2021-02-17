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Москва

Москвичка пожаловалась на распылившего ей в лицо газовый баллончик таксиста 

Говорит Москва 23 минуты назад
Таксист распылил газовый баллончик в лицо пассажирки
Фото: ТАСС
37-летняя женщина обратилась с заявлением в полицию.
По словам пострадавшей, водитель, находясь у подъезда дома на Большой Серпуховской улице, напал на неё.
В Петербурге таксист домогался до пассажирки
Правоохранительные органы организовали проверку, передаёт РЕН ТВ.
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Происшествия , МВД , РЕН ТВ
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