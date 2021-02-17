Таксист распылил газовый баллончик в лицо пассажирки

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Субботний
Москвичка пожаловалась на распылившего ей в лицо газовый баллончик таксиста
Говорит Москва
23 минуты назад
Фото:
ТАСС
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