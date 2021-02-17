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Россияне украли икру на миллион 

Артём Кульша 51 минуту назад
Россияне украли икру на миллион
Фото: РИА Новости
Жители Сахалинской области украли красную икру стоимостью почти миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления внутренних дел по региону.
Согласно версии следствия, некоторое время назад двое жителей Корсаковского городского округа 18 и 22 лет сговорились, в ночное время суток проникли на территорию рыбоперерабатывающего завода, прошли в помещение цеха, сбив навесной замок на двери при помощи подручного инструмента, переложили емкости с икрой рыбы кеты весом более 260 килограммов и стоимостью свыше 930 тысяч рублей в мешки и скрылись. Они спрятали икру, а несколько дней спустя продали ее более чем за 150 тысяч рублей.
Позже мужчины были в этом уличены. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (наказывается вплоть до лишения свободы на 10 лет). С обоих была взята подписка о невыезде. Сегодня в пресс-службе управления внутренних дел по Сахалинской области сообщили о завершении расследования дела.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в ноябре-феврале в Москве неизвестные люди похитили из нескольких ячеек в банке РМП более 160 миллионов рублей. При этом ячейки не были повреждены.
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