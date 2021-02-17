Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске

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В подъезде многоквартирного дома в Новосибирске дедушка сильно избил своего внука. Инцидент зафиксировала установленная в помещении камера видеонаблюдения, запись распространилась накануне вечером в Сети и стала поводом для проверки правоохранительных органов

На видео мужчина в присутствии других детей бьет маленького ребенка, которого от ударов разгневанного родственника пытается защитить женщина.