Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске

В подъезде многоквартирного дома в Новосибирске дедушка сильно избил своего внука. Инцидент зафиксировала установленная в помещении камера видеонаблюдения, запись распространилась накануне вечером в Сети и стала поводом для проверки правоохранительных органов.
На видео мужчина в присутствии других детей бьет маленького ребенка, которого от ударов разгневанного родственника пытается защитить женщина.
Ранее сообщалось об аналогичном происшествии в Новосибирске: в подъезде дома мужчина жестоко избил свою сестру. Женщина попала в больницу.