Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске

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Москва

Появилось видео избиения дедушкой ребенка в Новосибирске 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В подъезде многоквартирного дома в Новосибирске дедушка сильно избил своего внука. Инцидент зафиксировала установленная в помещении камера видеонаблюдения, запись распространилась накануне вечером в Сети и стала поводом для проверки правоохранительных органов.
На видео мужчина в присутствии других детей бьет маленького ребенка, которого от ударов разгневанного родственника пытается защитить женщина.
Ранее сообщалось об аналогичном происшествии в Новосибирске: в подъезде дома мужчина жестоко избил свою сестру. Женщина попала в больницу.
Происшествия , Видео , МВД
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