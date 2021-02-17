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Москва

ФСБ обезвредила готовивших диверсии на Кавказе 19 террористов 

Павел Тиунов 22 минуты назад
В южных регионах были задержаны члены запрещенной в России организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (АТВХ), которые планировали теракты на территории страны, сообщает РИА Новости. У террористов изъят целый арсенал оружия.
Контрразведчики отчитались, что операция проходила сразу в четырех российских регионах: в Карачаево-Черкесии, Крыму, на Кубани и в Ростовской области. В результате были задержаны 19 активных членов АТВХ, которые не только распространяли идеи по созданию халифата и вербовали в свои ряды новых единомышленников, но и готовили теракты.

«Планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа», — говорится в сообщении ФСБ.

У задержанных были изъяты пулемёт РПК, автомат АКМ, патроны, самодельные бомбы, пояс смертника с поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
В двух российских городах задержали террористов
Ранее, как сообщал «Рамблер», сотрудники ФСБ в Сибири задержали двух мужчин, которых подозревают в финансировании террористической организации. Контрразведчики провели межрегиональную операцию на территории Томской и Новосибирской областей. Силовики выяснили, что в регионе действует ячейка международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад», запрещенной в России. В Томске задержали двух ее активных членов: россиянина и уроженца страны ближнего зарубежья. Гражданина РФ доставили в Новосибирск. По версии следствия, оба с разной периодичностью отправляли деньги на банковские карты, средства с которых использовались в террористических целях.
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Происшествия , Видео , ФСБ , Ат-такфир валь-хиджра , РИА Новости
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