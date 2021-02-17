«Снявшую порчу» за 1 млн рублей задержали в Петербурге

Полиция задержала в Петербурге женщину, которая под предлогом врачевания и снятия порчи похитила у жителя Ленинградской области более 1 млн рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
«Полицейскими задержана «целительница», заработавшая на своих обрядах миллион рублей», — передает РИА «Новости» сообщение главка.
По данным пресс-службы, «37-летняя неработающая представительница кочевого народа» была задержана 16 февраля у дома 55 по Ленинскому проспекту.
«Злоумышленница подозревается в том, что в период с 2018 года по 1 февраля 2021 года под предлогом врачевания и снятия порчи совершила хищение денежных средств на общую сумму более 1 млн рублей у 54-летнего жителя Лужского района Ленинградской области», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Ранее «потомственную целительницу» задержали в Москве за аферы на 2 млн рублей.