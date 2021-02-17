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Полиция задержала в Петербурге «снявшую порчу» за 1 млн рублей женщину 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 47 минут назад
«Снявшую порчу» за 1 млн рублей задержали в Петербурге
Фото: РИА Новости
Полиция задержала в Петербурге женщину, которая под предлогом врачевания и снятия порчи похитила у жителя Ленинградской области более 1 млн рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Полицейскими задержана «целительница», заработавшая на своих обрядах миллион рублей», — передает РИА «Новости» сообщение главка.

По данным пресс-службы, «37-летняя неработающая представительница кочевого народа» была задержана 16 февраля у дома 55 по Ленинскому проспекту.

«Злоумышленница подозревается в том, что в период с 2018 года по 1 февраля 2021 года под предлогом врачевания и снятия порчи совершила хищение денежных средств на общую сумму более 1 млн рублей у 54-летнего жителя Лужского района Ленинградской области», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
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Ранее «потомственную целительницу» задержали в Москве за аферы на 2 млн рублей.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Ленинградская область , Москва , Санкт-Петербург
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