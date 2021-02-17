«Снявшую порчу» за 1 млн рублей задержали в Петербурге

«Злоумышленница подозревается в том, что в период с 2018 года по 1 февраля 2021 года под предлогом врачевания и снятия порчи совершила хищение денежных средств на общую сумму более 1 млн рублей у 54-летнего жителя Лужского района Ленинградской области», — говорится в сообщении.