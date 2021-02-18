Летевший в Сочи самолет приземлился в Краснодаре

Рейс авиакомпании "Победа" из Челябинска Сочи 18 февраля не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за сложных метеоусловий. Самолет Boeing 737-8AL, отправившийся из воздушной гавани имени Курчатова в Челябинске, перенаправили в Краснодар

— Была плохая видимость, связанная со снегопадом, так что буквально час самолет находился в Краснодаре, сейчас со всеми пассажирами уже прилетел в Сочи, — рассказали в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

Самолет немного покружил над курортным городом и отправился в столицу Кубани. В Краснодаре он приземлился около 8 часов утра, а в 9.30 уже вернулся в точку назначения. Сейчас аэропорт Сочи полностью работает в штатном режиме. Обратный рейс в Челябинск тот же борт выполнит сегодня вечером по расписанию.