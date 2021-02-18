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Самолет из Челябинска в Сочи экстренно приземлился в Краснодаре 

Российская Газета и ещё 5 1 час назад
Летевший в Сочи самолет приземлился в Краснодаре
Фото: РИА Новости
Рейс авиакомпании "Победа" из Челябинска в Сочи 18 февраля не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за сложных метеоусловий. Самолет Boeing 737-8AL, отправившийся из воздушной гавани имени Курчатова в Челябинске, перенаправили в Краснодар.

— Была плохая видимость, связанная со снегопадом, так что буквально час самолет находился в Краснодаре, сейчас со всеми пассажирами уже прилетел в Сочи, — рассказали в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

Самолет немного покружил над курортным городом и отправился в столицу Кубани. В Краснодаре он приземлился около 8 часов утра, а в 9.30 уже вернулся в точку назначения. Сейчас аэропорт Сочи полностью работает в штатном режиме. Обратный рейс в Челябинск тот же борт выполнит сегодня вечером по расписанию.
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Происшествия , Авиакомпания "Победа" , Краснодар , Краснодарский Край , Москва , Сочи , Челябинск , Челябинская Область
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