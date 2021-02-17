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97-летний старик напал на сноху за срыв встречи и проституткой 

Павел Тиунов 1 час назад
97-летний старик напал на сноху за срыв встречи и проституткой
Фото: РИА НОВОСТИ
97-летний пенсионер ударил сноху палкой по голове из-за того, что она помешала его любовной связи с легкодоступной женщиной, сообщает телеканал ТСВ. Пострадавшая написала заявление в полицию.
Инцидент произошел в городе Бендеры в Приднестровье. 72-летняя Лариса Владимировна, которая ухаживает за престарелым свекром, однажды застала у него дома полуголую женщину лет 45. Незнакомка заявила, что пенсионер предложил ей деньги за интим, она согласилась. Затем гостья оделась и ушла, а 97-летний Дмитрий Иванович набросился на сноху с палкой и несколько раз ударил её по голове.

«У меня была подружка, она помешала. Я её стукнул пару раз. Принято: когда люди соединяются, никто не имеет права мешать. Всё на этом», — пояснил старик.

Пострадавшая женщина пошла в больницу, сняла побои, написала заявление в полицию. В деле начал разбираться участковый. Он выяснил, что Дмитрий Иванович — тот еще ловелас: постоянно водит к себе ночных бабочек, называет их «курочками», признаётся, что иногда они шумят. Пенсионер уверяет, что так в его роду жили все: и отец, и дед. Лариса Владимировна таила обиду на свекра недолго. Спустя пару недель после инцидента снова начала его навещать.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Краснодарском крае пенсионер зарезал соседку. По словам свидетелей, 70-летний житель Апшеронска Виктор А., имеющий психическое заболевание, регулярно конфликтовал с 26-летней женщиной из-за того, что та открывала окна для проветривания в своей квартире. Пенсионер жил на другом этаже, но считал, что женщина «выстужает» его квартиру. В ходе очередного конфликта мужчина нанес соседке восемь ударов ножом. Она скончалась в результате полученных ранений. После этого Виктор А. совершил попытку самоубийства. Он скончался в автомобиле скорой помощи по пути в больницу.
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