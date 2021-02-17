Видео с признавшимся в убийстве преподавателем 

16 февраля в Новосибирске 22-летний магистрант-преподаватель психологического факультета НГТУ Денис Миллер признался в совершенном убийстве. Преступник опубликовал в соцсетях пост, в котором сообщил, что расправился со своим одногруппником 26-летним Денисом Губаревым из-за ревности и о содеянном не жалеет. Миллер преподавал у бакалавров психфака.

«Он не был общительным человеком, был слегка депрессивным, но в то же время абсолютно спокойным и бесконфликтным», — рассказал один из учащихся НГТУ.

«Мы общались как ровесники, без особых ограничивающих рамок в диалоге. Также были люди из нашей группы, которые не воспринимали его всерьез. Но по итогу могу сказать, что Денис вызывал только положительные эмоции», — добавил другой студент.