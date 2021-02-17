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Видео с признавшимся в убийстве преподавателем 

Вадим Дроздов 39 минут назад
16 февраля в Новосибирске 22-летний магистрант-преподаватель психологического факультета НГТУ Денис Миллер признался в совершенном убийстве. Преступник опубликовал в соцсетях пост, в котором сообщил, что расправился со своим одногруппником 26-летним Денисом Губаревым из-за ревности и о содеянном не жалеет. Миллер преподавал у бакалавров психфака.
«Он не был общительным человеком, был слегка депрессивным, но в то же время абсолютно спокойным и бесконфликтным», — рассказал один из учащихся НГТУ.
«Мы общались как ровесники, без особых ограничивающих рамок в диалоге. Также были люди из нашей группы, которые не воспринимали его всерьез. Но по итогу могу сказать, что Денис вызывал только положительные эмоции», — добавил другой студент.
Происшествия , Видео
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